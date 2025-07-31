«Засновники Monobank поповнили бюджет Миколаєва на десятки мільйонів», — Сєнкевич про надходження міста за перше півріччя 2025 року

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич на пресконференції 30 липня. Фото: МикВісті

Співзасновник Monobank Олег Гороховський, який зареєстрував у Миколаєві дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», сплатив до бюджету міста вже десятки мільйонів гривень.

Про це мер Олександр Сєнкевич сказав під час пресконференції у міській раді у середу, 30 липня, пишуть «МикВісті».

— За останніми даними, я маю інформацію, що виконання бюджету у нас складає 97% від запланованого. Треба розуміти, що бюджет на 2025 рік було спрогнозовано без оптимізму. І в рамках цього ми не маємо перевиконання поки що», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Втім на бюджет вплинули і надходження від нових податкових резидентів, зокрема команди Monobank.

— Нові платники податків, яких отримав Миколаїв, а саме засновники Monobank, сплатили до бюджету велику кількість грошей. Це десятки мільйонів гривень, але, на жаль, точно не можу сказати, — додав мер.

Окрім цього, за словами мера, додаткові надходження міська влада отримала завдяки аукціонам із продажу комунального майна. Він додав, що вже у серпні місто може вийти на перевиконання планових показників бюджету, що дасть змогу провести перерозподіл коштів.

Нагадаємо, що у 2024 році стало відомо, що Олег Гороховський вирішив змінити місце прописки на Миколаїв, про це бізнесмен написав у соцмережах. Раніше співзасновник monobank платив податки у Дніпрі.

Він повідомив, що зустрівся з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом, і той запропонував засновнику monobank платити податки у регіоні, додавши, що через близькість до фронту там «бізнесу тяжко, податків збирають мало».

У лютому 2025 року зареєстрували дочірню компанію — філію «Кілобайт1024», яка є одним з постачальників ІТ-рішень для проєкту Monobank. Її очолив Олег Гороховський. Пізніше банкір розказав, що зареєструвати в Миколаєві філіал однієї з компаній, що займається розробкою та ліцензуванням програмного забезпечення для банку, довелось через вимогу законодавства.