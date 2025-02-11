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Співзасновник Monobank Гороховський зареєстрував у Миколаєві IT-компанію

Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, рік тому прописався в Миколаєві, фото з Facebook-сторінки банкіраОлег Гороховський, співзасновник Монобанку, рік тому прописався в Миколаєві, фото з Facebook-сторінки банкіра

У Миколаєві зареєстрували дочірню компанію - філію «Кілобайт1024», яка є одним з постачальників ІТ-рішень для проєкту Monobank.

Компанію, яку очолив співзасновник банку Олег Гороховський, зареєстрували в Миколаєві 10 cічня, пишуть «МикВісті».

За даними системи YouControl, основним видом діяльності новоствореного підприємства є комп’ютерне програмування. Материнська ТОВ «Кілобайт1024» зареєстрована в Києві та є резидентом «Дія.City» як стартап.

У Миколаєві зареєстрували філію IT-компанії з групи компаній Monobank, скриншот з YouControlУ Миколаєві зареєстрували філію IT-компанії з групи компаній Monobank, скриншот з YouControl

Зазначимо, що основна компанія-постачальник ІТ-рішень для Monobank — Fintech Band за підсумками 2023 року очолила рейтинг найбільших платників податків серед компаній-резидентів «Дія.City», повідомляв сайт AIN.ua. Сумарно компанія перерахувала 705,1 мільйона гривень. У квітні 2024 року власник Олег Гороховський повідомив, що компанія заплатила 806 млн грн — різниця припадала на інші юридичні особи, а семе ТОВ «Кото Девелопмент», «Терабайт», «Шейк ту пей» і «Кілобайт1024».

Нагадаємо, рік тому Олег Гороховський повідомив, що після конфлікту з дніпровською податковою службою вирішив змінити місце прописки на Миколаїв та сплачувати податки в місцевий бюджет. За даними публічних реєстрів, у березні 2024 року він перереєструвався в Миколаєві як фізична особа-підприємець. 

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області на третину зросли надходження до місцевих бюджетів податку на зарплати від бізнесу. Це найбільший показник серед регіонів України за минулий рік, порівняно з 2023 роком, не враховуючи Київ.

При цьому, за минулий рік 289 компаній Миколаївщини релокувалися до іншого регіону. 

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