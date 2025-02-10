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У минулому році 289 компаній релокувалися з Миколаївщини до інших регіонів

У 2024 році 289 компаній Миколаївщини релокувалися до іншого регіону. Найбільший відтік компаній зафіксували у Києві.

За даними Опендатабот, минулого року понад 11 тисяч українських компаній змінили адресу реєстрації. Хоча релокація бізнесу через війну триває, її темпи за рік скоротилися на 18%, а порівняно до повномасштабного вторгнення — на 25%.

Карта України, куди переїздить бізнес. Інфографіка: ОпендатаботКарта України, куди переїздить бізнес. Інфографіка: Опендатабот

Серед підприємств, що змінили реєстрацію, найбільше представників оптової торгівлі (32%), будівельної галузі (6%) та компаній, пов’язаних із нерухомістю (4,8%).

Найбільший відтік компаній зафіксували у Києві. Так, столицю покинули близько чотирьох тисяч бізнесів (36,6%). Ще по 10% виїхали з Київської та Дніпропетровської областей. Попри це, Київ, Київська та Дніпропетровська області залишаються найпривабливішими регіонами для релокації. Зокрема, у Києві зареєструвалися 28% компаній, у Київській області — 11%, а у Дніпропетровській — 10%.

Чим займаються релоковані компанії. Інфографіка: ОпендатаботЧим займаються релоковані компанії. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що за січень 2025 року Миколаївська область експортувала товарів на 10,4 мільйона доларів та торгувала з 38 країнами. 

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