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За січень Миколаївщина заробила понад $10 млн на експорті

Сімейна виноробня Slivino Village, фото: Аліна Квітко, «МикВісті»Сімейна виноробня Slivino Village, фото: Аліна Квітко, «МикВісті»

За січень 2025 року Миколаївська область експортувала товарів на 10,4 мільйона доларів та торгувала з 38 країнами. 

Такі дані опублікувала Миколаївська митниця.

Продукцію експортували до 38 країн, а 80% відправлень припало на 10 основних напрямків: Польща – 20%, Ліван – 14%, Лівія – 13%, Німеччина – 12%, Молдова – 6%, Франція – 4%, Японія – 3%, Грузія – 3%, Румунія – 3%, Болгарія – 2%.

Експортували переважно продовольчі товари (75,2%), машини та обладнання (6,9%), текстиль (5,9%), метали (3,5%) та хімічна продукція (4,4%).

Імпортні вантажі надходили з 24 країн на 19 мільйонів доларів. Лідерами серед постачальників стали Китай (40%), Литва (12%), Німеччина (9%), Туреччина (8%) та Ірландія (7%).

Основу імпорту становили машини, устаткування та транспорт (36,4%), хімічна продукція та каучук (32,3%), продовольство (17,8%), метали та вироби з них (7,5%), взуття та текстиль (3,6%).

Нагадаємо, Україна розпочала експорт власного біометану до Європи, оформивши відповідну декларацію через енергетичну митницю Держмитслужби.

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