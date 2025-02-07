Резервуари на станції по перекачки біометану. Фото: Host Bioenergy

Україна розпочала експорт власного біометану до Європи, оформивши відповідну декларацію через енергетичну митницю Держмитслужби.

Як повідомили у відомстві, робота над цим проєктом тривала два роки.

«У сучасних умовах питання енергетичної безпеки та екологічної стійкості набувають надзвичайної важливості для України. Біометан, як екологічно чистий і відновлювальний енергоносій, стає стратегічним ресурсом для розвитку національної економіки та забезпечення енергетичної незалежності нашої країни», — йдеться у повідомленні.

У митниці зазначили, що трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.

«Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку. Це ще один крок до сталої енергетики та економічного зростання, ще один доказ нашої стійкості та готовності до інновацій», — заявили у відомстві.

Нагадаємо, що 1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.