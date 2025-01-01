  • середа

    1 січня, 2025

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу

Фото: gettyimagesУкраїна зупинила транспортування російського газу. Фото: gettyimages

Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу

Пізніше, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».

Останні новини про: Росія

Тіньовий флот РФ: Британія запровадила санкції проти 20 танкерів
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з «екстремізмом» з України
Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Останні новини про: Росія

Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з «екстремізмом» з України
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
Тіньовий флот РФ: Британія запровадила санкції проти 20 танкерів

Вночі на Миколаївщині збили два «шахеда»

Даріна Мельничук

Протягом року на Миколаївщині оголошували повітряну тривогу понад одну тисячу разів

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком