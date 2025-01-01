З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу

Україна зупинила транспортування російського газу. Фото: gettyimages

Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу.

Пізніше, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».