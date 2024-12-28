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Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань».

Про це пише Європейська правда з посиланням на повідомлення російської компанії.

«Газпром» поінформував, що 28 грудня направив повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу.

Також в російській компанії звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

У пресрелізі йдеться, що 1 січня 2025 року о 08:00 за московським часом «Газпром» «обмежить» постачання газу в Молдову до 0 м3 на добу.

— Обмеження діятиме доти, доки «Газпром» не повідомить Moldovagaz про інше. «Газпром» залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати від Moldovagaz відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання Moldovagaz своїх зобов'язань за контрактом, — ідеться у пресрелізі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. 

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