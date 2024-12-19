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Україна не буде продовжувати транзит російського газу, — Зеленський

Володимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу. 

Про це він заявив під час пресконференції у Брюселі 19 грудня.

Зеленський підкреслив, що будь-яка країна, яка отримує дешеві ресурси від Росії, стає залежною від неї.

«Будь-яка країна, яка отримує щось дешеве з Росії, стає від неї залежна. Це їх політика. Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливість додатково заробляти мільярди на нашій крові. Коли Словаччина сьогодні підіймала це питання і казала, що втрачає гроші, це соромно. Україна втрачає людей», — сказав президент. 

Він також додав, що можливість транзиту може бути розглянута лише у випадку, якщо йдеться про газ іншої країни. 

«Ми не хочемо гратися, коли це буде інша країна, вона отримає від Росії газ, а потім робить транзит, як свого газу. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні та переказувати гроші Росії», — впевнений він.  

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський у Брюсселі обговорював ідею миротворців в Україні.

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