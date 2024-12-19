Зеленський у Брюсселі обговорював ідею миротворців в Україні: «Маємо позитивні сигнали»

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ввечері 18 грудня обговорив у Брюсселі з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.

Про це він заявив на пресконференції після завершення переговорів, пише «Європейська правда».

Президент зауважив, що наразі тривають консультації щодо ймовірних миротворчих місій. У чому допомагає Президент Франції Еммануель Макрон.

«Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України. Еммануель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас президент не став коментувати можливий формат місії, пояснивши, що це «сенситивне питання». Він додав, що «тут питання деталей і ми обговорюємо ці деталі».

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ».