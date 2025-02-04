Миколаївська область перша за приростом надходжень податку на зарплати від бізнесу

На фото Олександра Лі, переселенка з Херсонської області, яка відкрила кав‘ярну у Вознесенську Миколаївської області, архівне фото МикВісті

У Миколаївській області на третину зросли надходження до місцевих бюджетів податку на зарплати від бізнесу. Це найбільший показник серед регіонів України за минулий рік, порівняно з 2023 роком, не враховуючи Київ.

Такі дані опублікувало видання Forbes Ukraine, пишуть «МикВісті».

За даними, які медіа отримало від Офісу президента України, приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевих бюджетів Миколаївської області у 2024 році склав 31,9%.

Трохи менше динаміка у Полтавській (30,9%), Тернопільській (30,3%) та Львівській (29,4%) областях. В Одеській області надходження ПДФО зросли на 25,2%, в Херсонській області — на 20,9% порівняно з 2023 роком.

Як повідомляє міністерство фінансів, за 2024 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 451 мільярд гривень (на 85,6 мільярда більше ніж у 2023 р.).

Динаміка доходів бюджетів у 2024 році, Інфографіка Міністерства фінансів

Зазначається, що основними джерелами доходів загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2024 році були:

257,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

69,1 млрд грн – єдиний податок;

39,3 млрд грн – плата за землю;

27,8 млрд грн – акцизний податок;

27,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

10,7 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2023 року зафіксовано у м. Київ (+36,8 %) та у таких областях: Миколаївська (+29,5 %), Закарпатська (+27,5 %), Київська (+27,2 %), Волинська (26,1 %), Вінницька (+25,1 %) .

Як розказав у інтерв’ю Forbes Ukraine заступник голови Офісу Президента Віктор Микита, таке зростання надходжень ПДФО в регіонах пов’язане не тільки з релокацією бізнесу, а і з його детінізацією.

В Офісі Президента очікують також приросту надходжень до місцевих бюджетів за рахунок нової системи бронювання, яка вимагає від роботодавця платити працівнику зарплату не менш ніж 20 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині у 2024 році розпочали роботу 15 компаній, власниками яких є іноземні громадяни.

При цьому, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав про плани створити в регіоні найбільший в Україні індустріальний парк. Миколаївська міська рада внесла зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста, запланувавши будівництво індустріального парку.