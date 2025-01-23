Минулого року іноземці зареєстрували на Миколаївщині 15 компаній

На Миколаївщині у 2024 році розпочали роботу 15 компаній, власниками яких є іноземні громадяни. Найбільше таких бізнесів з'явилося у Києві, на Львівщині та Одещині. Найактивніше бізнес в Україні реєстрували громадяни Туреччини, Польщі та США.

Де іноземці відкривали бізнес в Україні торік. Інфографіка: Опендатабот

За даними Єдиного державного реєстру, які проаналізував Опендатабот, у 2024 році іноземці створили понад 1,1 тисячі нових компаній в Україні. Це на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Загалом бізнес відкривали представники 78 країн. Найбільше нових компаній зареєстрували громадяни Туреччини — 201, Польщі — 90 та США — 89.

Кількість нових компаній відкрили іноземці в Україні торік. Інфографіка: Опендатабот

Майже половина всіх нових іноземних бізнесів зосереджена у Києві, де зареєстровано 542 компанії (48,9%). Львівщина стала другою за популярністю серед іноземних інвесторів із 137 новими компаніями (12,4%), а Одещина посіла третє місце зі 122 компаніями (11%).

Щодо напрямків діяльності, то іноземці найчастіше обирають оптову торгівлю (255 компаній, 23%), комп’ютерне програмування (109 компаній, 9,8%) та операції з нерухомістю (86 компаній, 7,8%).

Громадяни, яких країн відкривали бізнес в Україні торік. Інфографіка: Опендатабот Який бізнес відкривали іноземці в Україні торік. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують створити спеціальний простір для нетворкінгу підприємців, де вони зможуть навчатися, отримати консультації та грантову підтримку.