Минулого року іноземці зареєстрували на Миколаївщині 15 компаній
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- Світлана Іванченко
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11:12, 23 січня, 2025
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На Миколаївщині у 2024 році розпочали роботу 15 компаній, власниками яких є іноземні громадяни. Найбільше таких бізнесів з'явилося у Києві, на Львівщині та Одещині. Найактивніше бізнес в Україні реєстрували громадяни Туреччини, Польщі та США.
За даними Єдиного державного реєстру, які проаналізував Опендатабот, у 2024 році іноземці створили понад 1,1 тисячі нових компаній в Україні. Це на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Загалом бізнес відкривали представники 78 країн. Найбільше нових компаній зареєстрували громадяни Туреччини — 201, Польщі — 90 та США — 89.
Майже половина всіх нових іноземних бізнесів зосереджена у Києві, де зареєстровано 542 компанії (48,9%). Львівщина стала другою за популярністю серед іноземних інвесторів із 137 новими компаніями (12,4%), а Одещина посіла третє місце зі 122 компаніями (11%).
Щодо напрямків діяльності, то іноземці найчастіше обирають оптову торгівлю (255 компаній, 23%), комп’ютерне програмування (109 компаній, 9,8%) та операції з нерухомістю (86 компаній, 7,8%).
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві планують створити спеціальний простір для нетворкінгу підприємців, де вони зможуть навчатися, отримати консультації та грантову підтримку.
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