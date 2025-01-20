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У Миколаєві хочуть створити простір для навчання та грантової підтримки підприємців

У Миколаєві з'явиться простір для підприємців. Фото: pixabayУ Миколаєві з'явиться простір для підприємців. Фото: pixabay

У Миколаєві планують створити спеціальний простір для нетворкінгу підприємців, де вони зможуть навчатися, отримати консультації та грантову підтримку. Технічну допомогу надасть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги для економічного відновлення Миколаєва між міською радою та Проєктом USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Проєкт зі створення спеціального простору для нетворкінгу підприємців, підтриманий USAID, посилить підтримку бізнесу», — зазначи він.

Зазначається, що у рамках співпраці створять спеціальний простір для підприємців, де вони зможуть обговорювати та втілювати свої бізнес-ідеї.

«Всі вони отримають цінні навички, практичні інструменти, щоденні консультації та менторство, а також грантову підтримку для реалізації власних ідей», — додав мер.

Проєкт  спрямований на місцевих підприємців, які постраждали від війни й прагнуть відновити, розширити чи покращити свій бізнес. Крім того, у пріоритеті і жителі, зацікавлені у створенні нових підприємств.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців (ФОП), при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.

Також повідомлялося, що в Україні 22 тисячі 521 ФОП закрилися після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків.

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