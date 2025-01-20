У Миколаєві хочуть створити простір для навчання та грантової підтримки підприємців
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- Альона Коханчук
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11:14, 20 січня, 2025
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У Миколаєві планують створити спеціальний простір для нетворкінгу підприємців, де вони зможуть навчатися, отримати консультації та грантову підтримку. Технічну допомогу надасть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
«Підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги для економічного відновлення Миколаєва між міською радою та Проєктом USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Проєкт зі створення спеціального простору для нетворкінгу підприємців, підтриманий USAID, посилить підтримку бізнесу», — зазначи він.
Зазначається, що у рамках співпраці створять спеціальний простір для підприємців, де вони зможуть обговорювати та втілювати свої бізнес-ідеї.
«Всі вони отримають цінні навички, практичні інструменти, щоденні консультації та менторство, а також грантову підтримку для реалізації власних ідей», — додав мер.
Проєкт спрямований на місцевих підприємців, які постраждали від війни й прагнуть відновити, розширити чи покращити свій бізнес. Крім того, у пріоритеті і жителі, зацікавлені у створенні нових підприємств.
Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року в Миколаївській області зареєструвались 7 тисяч 105 фізичних осіб-підприємців (ФОП), при цьому, 4 тисячі 865 підприємців припинили діяльність.
Також повідомлялося, що в Україні 22 тисячі 521 ФОП закрилися після підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків.
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