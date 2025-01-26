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Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Архівне фото: «МикВісті»Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Архівне фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про плани створення індустріального парку у регіоні.

Про це він сказав в інтервʼю «ТСН», пишуть «МикВісті»

За його словами, створення індустріального парку допоможе прискорити відновлення економіки в області.

— Ми на фінальній стадії по найбільшому індустріальному парку в країні. Він розпочнеться активно після війни і нашої перемоги. Але ми вже рік працюємо над цим проєктом. Я розумію, що швидке відновлення в області ділової активності можливо тільки в присутності тут великих грошей, — розповів Віталій Кім.

Він також додав, що у його задачу входить залучення інвесторів у регіон.

— Моє завдання — завести сюди інвесторів і гроші. Створити їм комфортні умови для того, щоб вони розуміли, що вони в безпеці з точки зору держави. У нас є чіткий план: не космічний, не популістичний, а складний, важкий, меркантильний. Але це план, і ми по ньому йдемо, — додав Віталій Кім.

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.

Нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.

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