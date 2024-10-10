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Індустріальний парк на Миколаївщині зареєструвала фірма, яка контролюється з Кіпру

Індустріальний парк, фото: gmk.centerІндустріальний парк, фото: gmk.center

Нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.

Про це свідчить розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2024 року, пишуть «МикВісті».

Там вказується, що попередньо цей індустріальний парк працюватиме 30 років. Його зареєструвала компанія «Сінга Грейн», власники якої — громадяни Республіки Кіпр, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Зокрема, засновники «Сінга Грейн» — Холдинг Коксі та Грейн Сінга, а кінцеві бенефіціари — Кушнір Оксана та Ніколау Маріанна. 

Водночас керівник компанії — Костянтин Дядіністов. Його, згідно з даними аналітичної системи, призначили на цю посаду два дні тому — 7 жовтня 2024 року.

Загалом «Сінга Грейн» працює майже три роки – з 31 грудня 2021 року. Основний вид діяльності компанії — складське господарство, а ще вона займається післяврожайною діяльністю, обробленням насіння для відтворення, оптовою торгівлею зерном та іншим. Наразі вона зареєстрована у селі Берізки Первомайського району.

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.

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