Индустриальный парк, фото для иллюстрации

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что государство должно помочь создать на разрушенных или поврежденных войной территориях техно- и индустриальные парки, чтобы обеспечить рабочие места и наполнение местных бюджетов.

Об этом он сказал в подкасте Решительная Николаевщина.

Он напомнил, что в Украине было создано Государственное агентство восстановления и инфраструктурных проектов. По его мнению, на местах должны быть созданы подобные органы, которые в сотрудничестве с Госагентством будут заниматься такими вопросами.

— Мы не можем быть страной, которая постоянно ходит с протянутой рукой. Должны заниматься экономическими вопросами, потому что на самом деле вопрос восстановления школ, садов и всех социальных объектов, на которые только нужны деньги, а не которые создают деньги, — это одна тема. А другая тема — как раз создание условий для развития на отдельных территориях Украины, которые были разрушены или пострадали, отдельных индустриальных или технологических парков, где будут создаваться рабочие места. И когда украинцы будут возвращаться, они будут обеспечены работой и смогут платить налоги, наполнять бюджет. И мы сможем улучшать территории и отстраивать города за счет внутреннего капитала, – сказал Александр Сенкевич, добавив, что Николаев сотрудничает с Данией и в экономической сфере.

Напомним, в Николаевском городском совете создали рабочую еще одну группу по восстановлению города, пострадавшего и потерпевшего значительные разрушения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ее возглавит вице-мэр Сергей Коренев.

Также летом 2022 года была создана рабочая группа по восстановлению Николаева, которую возглавил заместитель николаевского городского головы Сергей Коренев.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Николаев находился под регулярными обстрелами российской армии. В общем, жилищному фонду города агрессором был нанесен ущерб, оцениваемый в сумму около 385 миллионов евро. Кроме того, ущерб экологии оценивают более чем в 562 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что Дания готова взять шефство над Николаевом и помочь в восстановлении города.