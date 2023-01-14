Ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевской школой экономики, который представил мэр Николаева Александр Сенкевич во время встречи представителей Дании и Украины по поводу восстановления города, пишут «НикВести».
В частности, российские обстрелы в Николаеве повреждили и разрушили:
Александр Сенкевич также добавил, что эти оценки пока не финальны.
Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.
Также сообщалось, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.
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Ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.
Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевской школой экономики, который представил мэр Николаева Александр Сенкевич во время встречи представителей Дании и Украины по поводу восстановления города, пишут «НикВести».
В частности, российские обстрелы в Николаеве повреждили и разрушили:
Александр Сенкевич также добавил, что эти оценки пока не финальны.
Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.
Также сообщалось, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.