Ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный Киевской школой экономики, который представил мэр Николаева Александр Сенкевич во время встречи представителей Дании и Украины по поводу восстановления города, пишут «НикВести».

В частности, российские обстрелы в Николаеве повреждили и разрушили:

на 385 миллионов евро – жилищный фонд;

на 45,3 миллиона – учебные заведения;

на 26,3 миллиона – медицинские учреждения;

на 41 миллион – объекты водоснабжения и водоотведения.

Александр Сенкевич также добавил, что эти оценки пока не финальны.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.

Также сообщалось, что министр по международному развитию и глобальной климатической политике Дании Дэн Йоренсен пообещал, что Дания сделает все возможное, чтобы восстановить Николаев.