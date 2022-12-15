Общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.

Об этом свидетельствует отчет аналитического центра при Киевской школе экономики (KSE Institute) на ноябрь 2022 года.

По сравнению с последним отчетом от сентября 2022 года наибольший ущерб нанесен энергетической инфраструктуре, промышленности и государственным и частным предприятиям. Сумма ущерба промышленным предприятиям Украины выросла на 3 миллиарда долларов и составляет 13 миллиардов долларов. Это третья по величине статья ущерба инфраструктуре. Ущерб энергетической инфраструктуры увеличился до 6,8 миллиардов. Ожидается, что сумма ущерба может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, и детальная информация об ущербе, нанесенном инфраструктуре энергетики страны.

По состоянию на ноябрь 2022 года также на 2 миллиарда долларов вырос ущерб нанесенный жилищному фонду — до 52,5 миллиардов. В настоящее время доля жилищного фонда в общем объеме ущерба составляет 38,6%. Число разрушенных и поврежденных частных и многоквартирных домов по сравнению с сентябрем 2022 года выросло на 8 тысяч до 143,8 тысячи. Из них 126,7 тысячи — частных (индивидуальных) домов; 16,8 тысяч - многоквартирных домов; почти 300 домов – общежития.

В пятерке наиболее пострадавших регионов по разрушениям жилищного фонда Донецкая, Киевская, Луганская, Черниговская и Харьковская области. В Николаевской области, по данным института, разрушены 5 тысяч 162 объекта жилого фонда.

В результате боевых действий продолжает расти количество поврежденных и разрушенных инфраструктурных объектов. Сумма ущерба инфраструктуре выросла до 35,6 миллиарда долларов, их доля составляет 26,2% в общем объеме. Из них 26,6 миллиарда – вследствие прямого разрушения дорог, еще 4,4 – убытки Укрзализныци от войны.

По сравнению с началом осени увеличились также убытки, причиненные в результате боевых действий инфраструктуре таких сфер как образование — 8,2 миллиарда долларов, здравоохранение — 1,7 миллиарда долларов, культура, туризм и спорт — 2,1 миллиарда долларов.

Оценка прямых физических повреждений проведена в рамках Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны аналитической командой Киевской школы экономики (KSE) при поддержке правительства Великобритании (UK Aid) совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством здравоохранения, по координации Минреинтеграции и в сотрудничестве с другими профильными министерствами и Национальным банком Украины.

Напомним, из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.

Также сообщалось, что убытки НЭК Укрэнерго из-за российских обстрелов составляют более 70 миллиардов гривен.