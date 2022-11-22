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Убытки НЭК Укрэнерго из-за российских обстрелов составляют более 70 миллиардов гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 22 ноября.
— По предварительной оценке, сумма ущерба НЭК Укрэнерго из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн. Над возобновлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более тысячи квалифицированных специалистов, – рассказал премьер.
По словам Дениса Шмыгаля, ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают использовать отключения потребителей. Действуют графики отключений.
— Российские террористы бьют по подстанциям и сетям, которые транспортируют электроэнергию. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, ограничения происходят по стране неравномерно, — отметил он.
Напомним, что в Укрэнерго рассказали условия, при которых возможен блекаут.
Убытки НЭК Укрэнерго из-за российских обстрелов составляют более 70 миллиардов гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 22 ноября.
— По предварительной оценке, сумма ущерба НЭК Укрэнерго из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн. Над возобновлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более тысячи квалифицированных специалистов, – рассказал премьер.
По словам Дениса Шмыгаля, ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают использовать отключения потребителей. Действуют графики отключений.
— Российские террористы бьют по подстанциям и сетям, которые транспортируют электроэнергию. Поэтому иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы, ограничения происходят по стране неравномерно, — отметил он.
Напомним, что в Укрэнерго рассказали условия, при которых возможен блекаут.