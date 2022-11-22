В Укрэнерго рассказали условия, при которых возможен блекаут.

Об этом на брифинге сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет LB.ua.

— Возможность блекаута зависит от характера и масштаба повреждений, наносимых энергосистеме во время конкретной ракетной атаки. То есть от очень многих факторов. Как сработало наше ПВО, а в последний раз она сработала отлично. Куда и в какие конкретно объекты долетели целящие ракеты. Какая степень повреждений. Ибо можно попасть в подстанцию и электростанцию и полностью уничтожить возможность работы. Или нанести частичные повреждения. Но какая именно комбинация этих попаданий, – заявил он.

По его словам, важно также состояние энергосистемы, уровень потребления до нанесения повреждений.

— Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтобы не ориентировать врага по ситуации в нашей системе. Поэтому невозможно спрогнозировать, когда может произойти блекаут. Или какова его вероятность. Все зависит от того: будут ли продолжаться массированные ракетные атаки. Если да, то насколько они будут успешны (для врага), – говорит он.

Владимир Кудрицкий подчеркнул, что «блекаут – это не конец света. Блекаут – это полное или существенное погашение энергосистемы. После которого сразу же происходит ее восстановление. Ее работы. Укрэнерго и другие энергетические компании, готовясь к худшим сценариям, провели соответствующие тренировки и подготовительные мероприятия. Для того чтобы даже в случае такого события все прекрасно знали: что и кто будет делать, каким образом мы будем быстро возобновлять работу нашей энергосистемы».

По его словам, пока нет нужды для украинцев выезжать за пределы страны.

– Далеко не факт, что нас ждет впереди блекаут. Украинская энергосистема выстояла во время последней атаки. Но уже много раз демонстрировала свою стойкость, – подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за напряженной ситуации в энергетической сфере. Власти уверены, что полного блекаута в Украине не будет.