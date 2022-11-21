Украинцам не нужно выезжать за границу из-за напряженной ситуации в энергетической сфере. Власти уверены, что полного блекаута в Украине не будет.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет «Бабель».

— Хочу сразу всех успокоить — уезжать из страны точно никуда не надо... Не будет у нас такого общего, надеемся, блекаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но это уже пройденные этапы того, как мы это чиним, – подчеркнул представитель ОП.

По его словам, энергетики пытаются оперативно стабилизировать энергетическую систему.

— Мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем, – резюмировал Кирилл Тимошенко.

Напомним, в НЭК «Укрэнерго» заявили, что в этом сезоне украинцы могут и не столкнуться с блекаутом.