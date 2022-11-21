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В НЭК «Укрэнерго» заявили, что в этом сезоне украинцы могут и не столкнуться с блекаутом.
Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет НВ.
– Блэкаут – это не какой-то конец света. Блекаут – это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление, – сказал Владимир Кудрицкий.
По его словам, продолжительность такого события очень сложно спрогнозировать, поскольку это будет зависеть от степени и характера повреждения инфраструктуры.
— Это может быть продолжительность, сопоставимая с последней массированной атакой, может быть дольше, может быть короче, — добавил глава «Укрэнерго».
Отмечено, что в Укрэнерго в последнее время провели много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, все работники четко знают, что делать в случае блекаута.
– Хотя я лично не считаю, что это произойдет с нами обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блекаутом, подчеркнул Владимир Кудрицкий.
Как сообщалось, 21 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.
В НЭК «Укрэнерго» заявили, что в этом сезоне украинцы могут и не столкнуться с блекаутом.
Об этом сообщил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет НВ.
– Блэкаут – это не какой-то конец света. Блекаут – это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление, – сказал Владимир Кудрицкий.
По его словам, продолжительность такого события очень сложно спрогнозировать, поскольку это будет зависеть от степени и характера повреждения инфраструктуры.
— Это может быть продолжительность, сопоставимая с последней массированной атакой, может быть дольше, может быть короче, — добавил глава «Укрэнерго».
Отмечено, что в Укрэнерго в последнее время провели много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, все работники четко знают, что делать в случае блекаута.
– Хотя я лично не считаю, что это произойдет с нами обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блекаутом, подчеркнул Владимир Кудрицкий.
Как сообщалось, 21 ноября плановые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.