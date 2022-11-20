Завтра, 21 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

Об этом сообщил «Укрэнерго».

В регуляторе отметили, что в течение выходных дней, 19 и 20 ноября, энергетикам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание.

— Мы продолжаем делаем все возможное для возвращения света в ваши дома, — отметили в «Укрэнерго».

Графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.

В «Укрэнерго» отметили, что не отключают конкретные дома, улицы или города, а предоставляют облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.

Ранее сообщалось, что масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и плановых включений всего на несколько часов в некоторых районах.