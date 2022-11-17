Масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и «плановых включений» всего на несколько часов в некоторых районах.

Об этом 17 ноября сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, пишет LB.ua.

— Ситуация очень сложная. Она контролируемая пока, но сложная. Россияне нанесли серьезный ущерб объектам передачи – подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой, из-за которых питаются многие области в центре и на западе, – сказал он.

Дмитрий Сахарук сообщил о попадании в одну из теплоэлектростанций, которая перестала работать из-за повреждений.

Кроме того, по его словам, ситуация такова, что по всей стране применяются графики аварийных отключений, а некоторые области очень существенно ограничиваются.

Пока потребителей частично заживили, но существенно уменьшить объемы отключений пока невозможно. Около 40% потребителей в Украине сейчас находятся без света. Когда ситуация изменится, пока сказать невозможно.

Согласно сообщению, частично восстановительные работы уже начались, но иногда еще разбирают завалы. Иногда разрушено оборудование, в некоторых случаях нужно разминировать территорию.

По словам Дмитрия Сахарука, отключение электроэнергии может занять дни.

– Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, количество часов, в течение которых будут эти плановые включения – два-три часа, максимум, – сказал он.

Напомним, что российские войска перед отступлением разрушили всю энергетическую инфраструктуру Херсона.