У мерії Миколаєва відзвітували, що ще 5 ОСББ отримають понад ₴3 млн компенсацій за енергоефективні проєкти

Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

П’ять об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаєві отримають компенсацію за вже реалізовані енергоефективні проєкти. Загальна сума відшкодування — 3,2 мільйона гривень.

Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що 5 грудня в Центрі енергоефективності відбулося останнє в цьому році засідання комісії з розгляду заявок на компенсаційні виплати в межах міської програми «Теплий Миколаїв».

Комісія погодила фінансову підтримку для п’яти ОСББ, які спрямували кошти на підвищення енергоефективності. Зокрема:

  • капітальний ремонт систем опалення з установленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП);

  • утеплення зовнішніх стін будинків;

  • заміну світлопрозорих конструкцій та оновлення вхідних груп.

Загалом у 2025 році в межах програми профінансували 44 проєкти на 20 мільйони гривень.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію».

