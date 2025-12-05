У мерії Миколаєва відзвітували, що ще 5 ОСББ отримають понад ₴3 млн компенсацій за енергоефективні проєкти
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:08, 05 грудня, 2025
-
П’ять об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Миколаєві отримають компенсацію за вже реалізовані енергоефективні проєкти. Загальна сума відшкодування — 3,2 мільйона гривень.
Про це відзвітували у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що 5 грудня в Центрі енергоефективності відбулося останнє в цьому році засідання комісії з розгляду заявок на компенсаційні виплати в межах міської програми «Теплий Миколаїв».
Комісія погодила фінансову підтримку для п’яти ОСББ, які спрямували кошти на підвищення енергоефективності. Зокрема:
-
капітальний ремонт систем опалення з установленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП);
-
утеплення зовнішніх стін будинків;
-
заміну світлопрозорих конструкцій та оновлення вхідних груп.
Загалом у 2025 році в межах програми профінансували 44 проєкти на 20 мільйони гривень.
Читайте також матеріал «МикВісті»: «Сонячні дахи Миколаєва: як жителі багатоповерхівок об’єднуються та обирають енергобезпеку й економію».
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.