Кабинет Министров назначил Мустафу Найема главой Государственного агентства восстановления и инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Председателем вновь созданного агентства восстановления и инфраструктурных проектов назначен Мустафа Найем. Решением правительства он переходит в агентство с должности замминистра и фактически возглавит одно из важнейших направлений работы», - написал он.

По его словам, ключевые задачи, поставленные перед руководителем агентства:

запустить фактическую работу с первыми объектами обновления;

отработать механизм взаимодействия с донорами - правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями;

скоординировать запросы от регионов по приоритетным проектам восстановления.

«Важно сказать, что агентство восстановления продолжает искать лучших экспертов в области строительства и архитектуры, менеджмента, в том числе среди профильных неправительственных и общественных организаций», - заявил Александр Кубраков.

Напомним, что в 2021 году Кабмин назначил Мустафу Найема замминистра инфраструктуры.

Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.

Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.

Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.

Кроме того, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об освобождении от должности на фоне обвинений в закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.