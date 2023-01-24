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Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.
Об этом чиновник написал в Facebook.
Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Министерстве, причины увольнения не назвал.
— У каждого важного дела – свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали преграды, чтобы изменить и улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты. Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по комплексу реформ, которые мы коротко называем - децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне, - отметил Негода.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.
Как известно, 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах центральной власти. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.
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Замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода также 24 января сообщил, что подал в отставку.
Об этом чиновник написал в Facebook.
Вячеслав Негода, отвечавший за децентрализацию в Министерстве, причины увольнения не назвал.
— У каждого важного дела – свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали преграды, чтобы изменить и улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех. Не время и не место делать какие-либо отчеты. Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по комплексу реформ, которые мы коротко называем - децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне, - отметил Негода.
Напомним, что на фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.
Ранее НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.
Как известно, 23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в органах центральной власти. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности замглавы Офиса президента.