На фоне коррупционного скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Иван Лукер утверждает, что принял решение об отставке еще в начале года.

«Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше – объявлю вскоре», – написал он.

Напомним, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского из-за взяток. Он будет уволен с занимаемой должности. По данным СМИ, сумма взятки составила 400 тысяч долларов и имеет отношение к закупке генераторов.