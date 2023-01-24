Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов написал заявление об освобождении от должности на фоне обвинений в закупке продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс- служба министерства.

Отмечается, что министр обороны Алексей Резников сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по увольнению.

При этом в министерстве продолжают настаивать, что обвинения необоснованны и безосновательны.

«Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», — говорится. в сообщении.

Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.

Напомним, 21 января 2023 года издание « Зеркало недели » опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.

Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Для сравнения авторы материала выбрали сеть магазинов " Сільпо " в спальном районе Киева. По данным авторов, цены на продукты оказались в 2-3 раза выше.

Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».