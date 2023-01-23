Министр обороны Алексей Резников отреагировал на скандал с обвинениями своего ведомства в закупке продуктов для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. Он назвал информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам «технической ошибкой».

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, обеспечение воинов качественным и бесперебойным питанием в условиях Великой войны – один из приоритетов министерства. Он сказал, что исчерпывающую информацию по документам он лично предоставит народным депутатам на заседании профильного комитета с участием правоохранителей.

Министр заявил, что «яйца по 17 за штуку» Минобороны не закупало и не планирует. Министерство предложит нардепам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными.

— Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне от 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут. Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн. за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн. за килограмм яиц – это 85 грн. за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене. Институт имени Бокариуса в качестве рекомендованной отметил цену 90 грн. за десяток. Все желающие могут взвесить килограмм яиц и сосчитать, сколько это штук, – сообщил Резников.

Резников заявил, что «не позволит заблокировать поставки продовольствия в армию или вернуть монополию на рынке», и «не позволит безосновательными обвинениями создать почву для блокирования поставок оружия».

По его словам, «публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели».

— То есть не после, а в Рамштайн, когда продолжалось уточнение договоренностей. Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум — совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы.

По мнению Резникова, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в «очень ответственный момент».

21 января 2023 года издание « Зеркало недели » опубликовало информацию о том, что Министерство обороны якобы закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в магазинах Киева.

Издание обнародовало копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году военных частей, находящихся в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Для сравнения авторы материала выбрали сеть магазинов " Сільпо " в спальном районе Киева. По данным авторов, цены на продукты оказались в 2-3 раза выше.