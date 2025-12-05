В Україні скорочується попит на вантажівки: що купували найчастіше у листопаді
23:36, 05 грудня, 2025
-
У листопаді 2025 року в Україні продали 982 нові комерційні автомобілі: вантажні та спеціальні. Це на 10% менше, ніж у листопаді 2024 року.
Про це повідомляє об’єднання «Укравтопром».
Порівняно з жовтнем 2025 року ринок також зазнав спаду — продажі впали на 18%. Попри загальне зниження попиту, у лідерах продажів у листопаді залишилися такі марки:
- MAN — 118 авто
- Renault — 117авто
- Fiat — 88 авто
- Citroën — 85авто
- Mercedes-Benz — 79 авто.
З початку року українські компанії та установи придбали понад 10,8 тисяч нових вантажних і спеціальних автомобілів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період торік.
Нагадаємо, що у Миколаєві діятиме заборона в’їзду великовантажного транспорту в місто у ранкові години пік.
