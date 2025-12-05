  • субота

    6 грудня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні скорочується попит на вантажівки: що купували найчастіше у листопаді

В Україні скорочується попит на вантажівки. Ілюстративне фото: wikipediaВ Україні скорочується попит на вантажівки. Ілюстративне фото: wikipedia

У листопаді 2025 року в Україні продали 982 нові комерційні автомобілі: вантажні та спеціальні. Це на 10% менше, ніж у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє об’єднання «Укравтопром».

Порівняно з жовтнем 2025 року ринок також зазнав спаду — продажі впали на 18%. Попри загальне зниження попиту, у лідерах продажів у листопаді залишилися такі марки:

  • MAN — 118 авто
  • Renault — 117авто
  • Fiat — 88 авто
  • Citroën — 85авто
  • Mercedes-Benz — 79 авто.

З початку року українські компанії та установи придбали понад 10,8 тисяч нових вантажних і спеціальних автомобілів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, що у Миколаєві діятиме заборона в’їзду великовантажного транспорту в місто у ранкові години пік.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ
У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року
Миколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального
Реклама

Читайте також:

новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
новини

У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Анна Гакман
новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Юлія Бойченко
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївщина отримала понад ₴35 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну та пального
У мерії Миколаєва відзвітували про демонтаж понад 700 рекламних конструкцій цього року
Марченко заявив про необхідність вирівняти умови для ФОПів-«спрощенців» та платників ПДВ

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

У селі на Миколаївщині планують відновити після обстрілів ліцей за ₴30 млн

9 годин тому

Святкові трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути Миколаєва

Головне сьогодні