В Україні скорочується попит на вантажівки: що купували найчастіше у листопаді

В Україні скорочується попит на вантажівки. Ілюстративне фото: wikipedia

У листопаді 2025 року в Україні продали 982 нові комерційні автомобілі: вантажні та спеціальні. Це на 10% менше, ніж у листопаді 2024 року.

Про це повідомляє об’єднання «Укравтопром».

Порівняно з жовтнем 2025 року ринок також зазнав спаду — продажі впали на 18%. Попри загальне зниження попиту, у лідерах продажів у листопаді залишилися такі марки:

MAN — 118 авто

Renault — 117авто

Fiat — 88 авто

Citroën — 85авто

Mercedes-Benz — 79 авто.

З початку року українські компанії та установи придбали понад 10,8 тисяч нових вантажних і спеціальних автомобілів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, що у Миколаєві діятиме заборона в’їзду великовантажного транспорту в місто у ранкові години пік.