Netflix купує Warner Bros. за майже 83 млрд доларів.

Компанія Netflix оголосила про придбання Warner Bros. Discovery за приблизно 82,7 мільярда доларів (27,75 долара за акцію WBD).

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Згідно з домовленістю, Netflix отримає у власність Warner Bros. разом із її кіновиробництвом, телевізійними студіями, а також платформами HBO Max та HBO.

Закриття угоди очікується протягом 12–18 місяців. Перед цим WBD має завершити відокремлення підрозділу глобальних мереж Discovery Global у нову публічну компанію. Цей процес планують завершити у третьому кварталі 2026 року.

Ради директорів Netflix та WBD одноголосно підтримали угоду. У пресрелізі також зазначено, що Netflix збереже нинішню операційну діяльність Warner Bros.

За даними Bloomberg, злиття може докорінно змінити індустрію розваг, об’єднавши найпотужніший світовий стримінговий сервіс із однією з найстаріших та найвпливовіших голлівудських студій. Для Netflix це стане наймасштабнішим придбанням в історії компанії — суттєвим стратегічним кроком, враховуючи, що свій шлях вона почала без власної студії чи бібліотеки контенту, покладаючись спершу на ліцензування, а згодом — на виробництво оригінальних фільмів і серіалів.

