«Київстар» придбає одеського виробника сонячної електроенергії: АМКУ дозволив

АМКУ дозволив «Київстару» придбати одеського виробника сонячної електроенергії «Санвін 11». Ілюстративне фото: Getty imagesАМКУ дозволив «Київстару» придбати одеського виробника сонячної електроенергії «Санвін 11». Ілюстративне фото: Getty images

Антимонопольний комітет України дозволив мобільному оператору «Київстар» купити компанію «Санвін 11», яка спеціалізується на виробництві сонячної електроенергії. Підприємство зареєстроване в Одесі.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 6 листопада. Згідно з ним, ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Санвін 11» шляхом придбання частки в статутному капіталі, що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління компанії.

За даними YouControl, «Санвін 11» займається експлуатацією сонячних електростанцій. Її річний виторг у 2024 році становив 81,8 мільйони гривень. Нині 100% статутного капіталу компанії належить MERESTONO LIMITED, зареєстрованій на Кіпрі.

Кінцевими бенефіціарами «Санвін 11» є Наталія Богачова (громадянка України, проживає в Чехії) та Петро Розенкранц (громадянин Ізраїлю). Кожен володіє 50% компанії через кіпрську структуру.

За інформацією видання «Економічна правда», «Київстар» вже тривалий час розглядав можливість придбання невеликого виробника електроенергії, щоб підвищити енергетичну стійкість мережі під час можливих блекаутів.

Раніше повідомлялось, що NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію.

