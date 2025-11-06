«Київстар» придбає одеського виробника сонячної електроенергії: АМКУ дозволив

АМКУ дозволив «Київстару» придбати одеського виробника сонячної електроенергії «Санвін 11». Ілюстративне фото: Getty images

Антимонопольний комітет України дозволив мобільному оператору «Київстар» купити компанію «Санвін 11», яка спеціалізується на виробництві сонячної електроенергії. Підприємство зареєстроване в Одесі.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 6 листопада. Згідно з ним, ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Санвін 11» шляхом придбання частки в статутному капіталі, що забезпечує понад 50% голосів у вищому органі управління компанії.

За даними YouControl, «Санвін 11» займається експлуатацією сонячних електростанцій. Її річний виторг у 2024 році становив 81,8 мільйони гривень. Нині 100% статутного капіталу компанії належить MERESTONO LIMITED, зареєстрованій на Кіпрі.

Кінцевими бенефіціарами «Санвін 11» є Наталія Богачова (громадянка України, проживає в Чехії) та Петро Розенкранц (громадянин Ізраїлю). Кожен володіє 50% компанії через кіпрську структуру.

За інформацією видання «Економічна правда», «Київстар» вже тривалий час розглядав можливість придбання невеликого виробника електроенергії, щоб підвищити енергетичну стійкість мережі під час можливих блекаутів.

