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У Миколаївському районі збудують сонячну електростанцію потужністю 2,4 МВт

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Фото: МикВістіСонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Фото: МикВісті

У селі Трихати, що на території Ольшанської селищної громади Миколаївського району, розпочнеться будівництво нової сонячної електростанції.

Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro.

Замовником робіт виступає Акціонерне товариство «Миколаївобленерго». Попередня вартість будівельних робіт становить 1 мільйон 730 тисяч гривень. Проєкт належить інвестору — ТОВ «Солар Груп».

Потужність майбутньої електростанції становитиме 2400 кВт із напругою приєднання 35 кВ. Для підключення обладнання у проєкті передбачено модернізацію розподільчого пристрою РУ-35 кВ згідно з технічними умовами «Миколаївобленерго».

Будівництво відбуватиметься за спокійного рельєфу на суглинистому ґрунті, приблизно за 0,5 км на південь від села Трихати, на території СЕС ТОВ «Солар-Груп». Сейсмічність району оцінена в 5 балів.

Термін будівництва — 2 місяці, а введення в експлуатацію очікується у 2024-2025 роках. Запланований термін експлуатації станції — 20 років.

Нагадаємо, що у Миколаївській області розпочнуть будівництво нової черги великого вітропарку потужністю 344 МВт.

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