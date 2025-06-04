На Миколаївщині планують побудувати новий вітропарк на 350 МВт

Вітрова електростанція побудована у 2023 році на території Березанської громади, потужність 114 МВт. Фото: Віталій Кім

У Миколаївській області розпочнуть будівництво нової черги великого вітропарку потужністю 344 МВт.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім у ефірі «Новини.Live».

За його словами, це частина масштабного проєкту, який до повномасштабного вторгнення планували реалізувати на 500 МВт.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК спільно з місцевою владою планувала створити вітропарк на 500 МВт, однак через війну будівництво призупинили. У 2023 році вже було введено в експлуатацію на території Березанської громади першу чергу вітротурбін — 114 МВт. Тепер починається новий етап.

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— Проєкт, про який ви говорите, має потужність 350 МВт. У 2023 році вже було збудовано і введено в експлуатацію понад 130 МВт — тобто під час війни. Звісно, якщо ми в 2022 році під час активних бойових дій в близькості це побудували, то зараз, коли ворог за річкою і нічого толком не може зробити — ми будемо будувати надалі, — сказав Віталій Кім.

Тепер, коли безпекова ситуація стабілізувалася, інвестори знову повертаються, серед них — і міжнародні партнери з Китаю.

— Це лише частина від проєкту, тому що до нас повертаються інвестори — і наші українські, і з Китаю, та з інших країн, які планують розбудовувати вітрову енергетику. У нас більше 70 ділянок, підготовлені територіальними громадами під інвестиції міжнародними партнерами. Тобто питання в безпеці у нас зараз тут не стоїть — питання стоїть в економіці і в енергонезалежності, — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують побудувати вітрову електростанцію потужністю 12 мегаватів за 552 мільйони гривень. Ініціатором виступає комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Проєкт передбачає встановлення шести вітрових установок, а також дизель-генераторів, які працюватимуть у єдиній системі.