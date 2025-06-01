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На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Вітрова електростанція. Ілюстративне фото: ДТЕКВітрова електростанція. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Миколаєві планують побудувати вітрову електростанцію потужністю 12 мегаватів за 552 мільйони гривень.

Відповідні дані містяться в цифровій системі DREAM, пишуть «МикВісті».

Ініціатором виступає комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Проєкт передбачає встановлення шести вітрових установок, а також дизель-генераторів, які працюватимуть у єдиній системі.

Скриншот проєкту з сайту DREAMСкриншот проєкту з сайту DREAM

Ключова мета проєкту — підвищення енергоефективності, зменшення залежності громади від зовнішніх джерел енергії та модернізація інфраструктури, пошкодженої під час повномасштабного вторгнення. 

Проєкт має вже затверджену проєктно-кошторисну документацію, пройшов екологічну сертифікацію і відповідає державним стратегічним планам у сфері енергетики.

Зазначається, що послугою зможуть користуватися від 200 тисяч до 430 тисяч людей.

Скриншот проєкту з сайту DREAMСкриншот проєкту з сайту DREAM

Реалізація передбачає кілька етапів. Перший, проєктування, який триватиме з червня до кінця грудня цього року та обійдеться у понад 55 мільйонів гривень. Закупівля та встановлення обладнання заплановані на період з січня до квітня 2026 року — це ще майже 166 мільйонів гривень. 

Основний етап будівництва розпочнеться в січні 2026 року і триватиме до вересня того ж року. На нього виділять понад 330 мільйонів гривень. Загальна тривалість реалізації проєкту — близько двох років.

Наразі триває пошук джерел фінансування. Також у планах — залучення міжнародних коштів.

Раніше у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

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