У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста

Миколаївці під час блекауту заряджають техніку в супермаркеті, 29 листопада 2024 року. Фото: «МикВІсті»

У Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

Відповідне розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича від 3 березня оприлюднено на сайті міськради, пишуть «МикВісті».

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру, йдеться у розпорядженні.

Робоча група має проаналізувати стан розподіленої генерації, організовувати роботу з реалізації проєктів розподіленої генерації, обговорювати проєкти із встановлення сонячних та вітрових електростанцій в школах, лікарнях, багатоквартирних будинках тощо.

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Один з векторів її роботи – синхронізувати бачення Миколаєва щодо розвитку енергетичної галузі міста з баченням європейських партнерів, повідомив у коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков.

— Ми бачимо, наприклад, що відбувається з США і їх виходом з рівня глобальних договорів і систем. Європа все ж залишається з певними принципами щодо стійкості загалом і щодо енергетичної стійкості зокрема. Оскільки дуже багато різних проєктів в місті: і з освіти, і з енергетики, і з відновлення, то потрібно, щоб була координація дій. Саме для цього створена ця координаційна група. Головний напрямок – це внутрішня координація для того, щоб наші зовнішні вектори співпадали з вектори партнерів щодо розвитку, розбудови і принципів енергостійкості, – сказав Віталій Луков.

Першочергово робоча група має вивчити поточний стан енергетичної галузі міста, повідомив Віталій Луков.

— Як складається план? Спочатку збирається база даних – те, що в нас є. Потім визначається наше бачення і коригування нашого бачення до бачення партнерів для того, щоб отримати інвестиції для глобальної відбудови і підсилення стійкості громади, – сказав він.

Головою робочої групи став перший заступник міського голови Віталій Луков. Серед членів робочої групи:

Сергій Брядко — заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради; Олександр Іванов — заступник директора «Миколаївоблтеплоенерго»; Алла Луцька — директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій міської ради; Дмитро Мирошниченко — директор «Миколаївської ТЕЦ»; Володимир Ніколайчук — начальник управління сталого розвитку міста департаменту житлово-комунального господарства міської ради; Юрій Поліщук — головний енергетик «Миколаївводоканалу»; Тетяна Шуліченко — директор департаменту економічного розвитку міської ради.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.