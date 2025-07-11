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NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію

Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Фото: «МикВісті»Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). Фото: «МикВісті»

Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро. 

Документ підписали 10 липня в Римі під час конференції з відновлення України, пишуть «МикВісті».

Йдеться про надання гранту обсягом понад 14 млн євро на впровадження проєктів з енергоефективності та відновлюваної енергетики в місті.

Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями:

  • 7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках. Це дозволить регулювати подачу тепла в кожному будинку, зменшити споживання енергії та підвищити комфорт мешканців.

  • 7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт. Вони забезпечуватимуть місто чистою енергією та сприятимуть зменшенню залежності від традиційних джерел.

Фінансування здійснюватиметься без участі міського бюджету чи комунальних підприємств — кошти надходитимуть безпосередньо підрядним організаціям. 

Миколаїв отримає понад 14 млн євро від NEFCO. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримає понад 14 млн євро від NEFCO. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримає понад 14 млн євро від NEFCO. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримає понад 14 млн євро від NEFCO. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) надасть Миколаєву 7,2 мільйона євро грантової підтримки на сонячні електростанції.

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