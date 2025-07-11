NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію
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- Аліна Квітко
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9:00, 11 липня, 2025
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Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.
Документ підписали 10 липня в Римі під час конференції з відновлення України, пишуть «МикВісті».
Йдеться про надання гранту обсягом понад 14 млн євро на впровадження проєктів з енергоефективності та відновлюваної енергетики в місті.
Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями:
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7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках. Це дозволить регулювати подачу тепла в кожному будинку, зменшити споживання енергії та підвищити комфорт мешканців.
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7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,9 МВт. Вони забезпечуватимуть місто чистою енергією та сприятимуть зменшенню залежності від традиційних джерел.
Фінансування здійснюватиметься без участі міського бюджету чи комунальних підприємств — кошти надходитимуть безпосередньо підрядним організаціям.
Нагадаємо, що Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) надасть Миколаєву 7,2 мільйона євро грантової підтримки на сонячні електростанції.
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