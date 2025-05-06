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Миколаїв отримає €7,2 млн від NEFCO на сонячні електростанції

Дах, обладнаний сонячною електростанцією у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаДах, обладнаний сонячною електростанцією у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) надасть Миколаєву 7,2 мільйона євро грантової підтримки на сонячні електростанції.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Всього планується встановити три сонячні електростанції по місту. Це питання ще мають розглянути дві постійні комісії: з питань житлово-комунального господарства та з питань бюджету, а також — депутати мають ухвалити його на сесії міської ради. 

Нагадаємо, що за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів у Миколаєві.

Водночас мер Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Ще відомо, що сонячні станції встановлять на обʼєктах «Миколаївводоканалу». Роботи профінансують партнери з Данії.

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