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У лікарнях та соціальний закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції

У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві встановили сучасні сонячні електростанції на дахах двох лікарень та міському геріатричному будинку.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, сонячні електростанції не тільки посилюють енергетичну автономність, а також дають змогу суттєво економити на комунальних послугах.

Директорка департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Алла Луцька розповіла, що активно встановлювати сонячні електростанції у закладах Миколаєва розпочали у 2023 році.

За її словами, такі проєкти розробили завдяки донорам та громадській організації «Екоклуб», а також фонду Yellowblue Force Foundation.

Зазначається, що на вказаних трьох об’єктах встановили не тільки сонячні панелі. Проєкт передбачає ще монтаж потужних накопичувачів енергії.  

«Загалом, в лікарнях з’явилися сучасні електростанції потужністю 60 кВт та 70 кВт, а в геріатричному будинку — 20 кВт. Тож навіть у разі блекауту критичні системи цих закладів будуть стабільно працювати», — йдеться у повідомленні.

Крім цього додали, що аби змонтувати сонячні електростанції в лікарнях, міська влада надала 10% від загальної суми витрат. У проєкті по геріатричному будинку за рахунок міста розробили документацію, а за все інше сплатили донори.

У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада
У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада
У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада
У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада
У лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська радаУ лікарнях та соціальних закладах Миколаєва встановили сонячні електростанції. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві за кошти донорів протягом двох років встановили шість сонячних електростанцій на дахах медичних закладів.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оголосив про плани створити в місті «енергетичний острів», який дозволить забезпечити стабільне теплопостачання під час масштабних відключень електрики.

А на початку 2025 році Данія виділила Миколаївській області понад 26 мільйонів євро допомоги. Частину цих коштів спрямують на енергетичний сектор: різноманітне обладнання, сонячні панелі для підвищення енергостійкості.

Водночас відомо, що на обʼєктах «Миколаївводоканалу» встановлять сонячні станції. Роботи профінансують партнери з Данії.

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