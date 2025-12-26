 Графіки відключення світла на Миколаївщині 27 грудня

Якими будуть вимкнення електрики 27 грудня: оприлюднили попередні графіки

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області в четвер, 27грудня, очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 – 16:30–20:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 1.2 – 00:00–02:30; 09:30–13:00

Всього: 6 годин

  • 2.1 – 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 4 години

  • 2.2 – 07:30–09:30

Всього: 2 години

  • 3.1 – 07:30–09:30

Всього: 2 години

  • 3.2 – 13:00–16:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 4.1 – 13:00–16:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 4.2 – 13:00–16:30

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 5.1 – 02:30–06:00; 09:30–13:00

Всього: 7 годин

  • 5.2 – 09:30–13:00

Всього: 3 години 30 хвилин

  • 6.1 – 06:00–09:30; 20:00–23:30

Всього: 7 годин

  • 6.2 – 16:30–20:00

Всього: 3 години 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше, 23 грудня, через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії.

