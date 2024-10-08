В Україні створили ще два індустріальні парки: один з них на Миколаївщині

Індустріальний парк. Ілюстративне фото: Вікна

В Україні зареєстрували два нових індустріальних парки. Один на Львівщині, а інший на Миколаївщині.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць.

Денис Шмигаль не зазначив, які саме індустріальні парки були зареєстровані. За інформацією представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука, йдеться про занесення до реєстру — індустріальних парків «ЕКОЦЕНТР» і «SUNART».

Загалом в Україні вже зареєстровано 95 індустріальних парків.

Нагадаємо, що у липні цього року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. Тоді обговорювалось створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Також проектні пропозиції щодо створення парків подали село Новофедорівка (Коблівська громада), місто Нова Одеса, місто Баштанка та село Берізки.

В Україні засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.

Нагадаємо, у березні 2024 року миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.