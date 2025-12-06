У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

У Миколаєві відкрили виставку до 55-річчя обласної Спілки художників України. Фото: «МикВісті»

У четвер, 4 грудня, у Будинку художника урочисто відкрили виставку, присвячену 55-річчю Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.

На місці побувала кореспондентка «МикВісті».

Цьогорічна експозиція зібрала 59 учасників і включила у себе близько 180 робіт. Виставка покликана продемонструвати усю багатогранність культури Миколаївщини: у ній представили різні жанри та техніки, від натюрмортів, портретів, пейзажів, графіки, до пластикових скульптур та кераміки.

Окрім цього, як зазначив Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Артим Дмитро, серед робіт також виставили й картини митців Миколаївщини, хто вже відійшов з цього життя, аби показати нерозривний зв’язок поколінь.

Артим Дмитро також додав, що на сьогодні організація об’єднує 52 активних митців, які беруть участь у виставках, пленерах і творчих проєктах. Серед них є майстри, відзначені почесними званнями «Народний художник України», «Заслужений художник України» та «Заслужений діяч мистецтв України», лауреати державної премії імені Т.Г. Шевченка і не тільки.

Під час відкриття митцям вручили грамоти та пам’ятні відзнаки.

З вітальним словом виступив депутат обласної ради Євген Горбунов.

— 55 років це — роки взлетів, перемог, сподівань, творчих успіхів багатьох наших митців. Ми сьогодні з вдячністю згадуємо їхні імена, тому що вони принесли славу нашій Миколаївщині, і не тільки в культурному просторі, — сказав він.

Керівниця управління культури, національностей та релігій ОВА Олена Буберенко також привітала учасників виставки та особисто вручила урочисті відзнаки. Серед нагород були й ті, які не змогли видати через безпекову ситуацію та пандемію COVID-19.

Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров підкреслив, що міська влада завжди готова підтримувати культурні заходи та діяльність митців регіону.

Голова правління Національної спілки художників України Костянтин Чернявський повідомив, що на честь свята, твори Віктора Ковтуна — народного художника України та голови Харківського відділення НСХУ — передають Миколаївському художньому музею імені В. В. Верещагіна.

— Надзвичайно символічно, що сьогодні ми відзначаємо 55-річницю створення Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України саме напередодні Дня Святого Миколая саме в Миколаєві. Адже Святий Миколай, який уберіг Миколаївщину ще 2022 року, неодмінно збереже й Україну від будь-якого клятого ворога, — підкреслив він.

Фоторепортаж

