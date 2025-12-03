У центрі Миколаєва почали протиаварійні роботи будинку Менкіні, який два роки стояв напівзруйнований

Будинок Менкіні у центрі Миколаєва, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві розпочали протиаварійні та консерваційні роботи пошкодженого будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва Світлана Гладун.

«Етап науково-проєктних робіт завершено. Етап протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт планується завершити до кінця поточного року. Основна робота направлена на покрівлю, укріплення і консервацію», — повідомила вона.

3D-фотографія будинку Менкіні у центрі Миколаєва, фото: «Агенція стійкості культури»

Наразі вже зробили 3D-фотографування та лазерне сканування об’єкта, а нині за сприяння місцевих архітекторів та будівельників почали перший етап зберігання та відновлення об’єкта – розробку науково-проектної документації та проведення невідкладних консерваційних та протиаварійних робіт, повідомляє Агенція стійкості культури.

«Роботи виконуються у межах проєкту зі стабілізації пошкодженої культурної спадщини України. Розпочати роботи вдалося за підтримки Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини», — додали в Агенції стійкості культури.

Будинок Менкіні у центрі Миколаєва, фото: «Агенція стійкості культури» Будинок Менкіні у центрі Миколаєва, фото: «Агенція стійкості культури»

До цього у коментарі «МикВісті» керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва Світлана Гладун повідомила, що неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні.

Нагадаємо, що будинок Менкіні став однією з пам'яток архітектури, яку зруйнувала Росія. У 2022 році її внесли до державного реєстру памʼяток архітектури. За радянських часів там знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник, автор гімну Москви Марк Лисянський. З початку повномасштабної війни будівля декілька разів була пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російських ударів. Найбільших руйнувань будинок зазнав у липні 2023 року під час російської ракетної атаки.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».

Там йдеться про плани передати Департаменту архітектури та містобудування міської ради функції захисту об’єктів культурної спадщини, які зараз виконує Управління культури міської ради.

Це може «створити потенційний конфлікт інтересів», застерегли міську раду в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації.