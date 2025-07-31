Миколаєву надали ₴1,2 млн на протиаварійні роботи будинку Менкіні, який вже два роки стоїть напівзруйнований у центрі міста

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Неурядова організація «Агенція стійкості культури» виділила 1,2 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи будинку Менкіні — будівлі обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул».

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

Зараз будівля знаходиться у напівзруйнованому стані. Першочергово там треба виконати протиаварійні роботи та «законсервувати» будівлю, аби не допустити подальших руйнувань та погіршення стану памʼятки, пояснила у коментарі «МикВісті» керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва Світлана Гладун. На це, додала вона, потрібно орієнтовно 13 мільйонів гривень.

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Гроші на першочергові протиаварійні роботи погодилася виділити неурядова організація «Агенція стійкості культури» — 30 тисяч доларів (близько 1,2 мільйона гривень).

— Сума не дуже велика, але це дасть змогу зберегти, накрити і зберегти будівлю від подальшого руйнування. Поки ми будемо працювати над пошуком коштів на подальші роботи, на реставрацію і так далі, — додала Світлана Гладун.

Назвати суму, яка потрібна для повної реставрації історичної памʼятки поки не можуть. Це стане більш зрозуміло лише після розробки проєкту консерваційних робіт, пояснила керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва.

— Зараз архітектор, якого запросила «Агенція стійкості культури», працює над проєктом протиаварійних консерваційних робіт. Замовником буде виступати балансоутримувач — КЖЕП «Центральний» (комунальне житлово-експлуатаційне підприємство, — прим.). Коли буде розроблено проєкт, тоді ми зможемо більш конкретно сказати, які роботи будуть проводитись по цій будівлі. Там дуже складний ступінь пошкодження, — сказала Світлана Гладун.

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що будинок Менкіні став однією з пам'яток архітектури, яку зруйнувала Росія. У 2022 році її внесли до державного реєстру памʼяток архітектури. За радянських часів там знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник, автор гімну Москви Марк Лисянський. З початку повномасштабної війни будівля декілька разів була пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російських ударів. Найбільших руйнувань будинок зазнав у липні 2023 року під час російської ракетної атаки.