Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, архівне фото «МикВісті»

З перших днів війни Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину. Архітектурні пам’ятки, унікальні старовинні будинки, церкви стають руїнами після російських ракетних ударів. За цей час ворог зруйнував понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини та інфраструктури в Україні. Це приблизно стільки, скільки якби росіяни щодня знищували по три таких об’єкти від початку повномасштабної війни і до сьогодні.

Миколаївщина стала однією з областей, де пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури ворог зруйнував найбільше. У Миколаєві ця кількість склала 77 об'єктів. Ступінь їх руйнації різний: від вибитих вікон до суттєвих обвалів. Але серед них є також історичні будівлі, які сьогодні стоять напівзруйновані внаслідок російських обстрілів.

«МикВісті» дізналися, що зараз зі зруйнованими архітектурними пам’ятками Миколаєва та чи є у них шанс на відновлення.

Які культурні об'єкти у Миколаєві нищить Росія?

Перш за все варто розрізнити поняття пам'ятка культурної спадщини та об'єкти культурної інфраструктури. І хоча обидві категорії мають слово «культура» у назві, за змістом вони різні. Якщо пам’ятки — це про збереження і спадок, то інфраструктура — це про діяльність і сучасну культурну взаємодію. На прикладі Миколаєва: будинок театру Монте, в якому виступали видатні діячі культури та мистецтва є пам’яткою культурної спадщини. Зараз це Миколаївський академічний художній драматичний театр. Російська ракета влучила у будівлю театру у вересні 2022 року. Після цього декілька театрів з різних областей України допомогли законсервувати будівлю на зимовий період, а вже навесні 2023 року за рахунок донорської та грантової допомоги, обласного бюджету на майданчику та першому поверсі театру почалися ремонтні роботи. І на сьогодні будівлю театру вдалося відновили.

Скульптура на території театру після російського обстрілу восени 2022 року, архівне фото «МикВісті»

А палац культури «Корабельний» — приклад об'єкта культурної інфраструктури. До початку повномасштабного вторгнення палац культури був однією з головних перлин Корабельного району — фактично, це єдиний заклад культури на великий район міста. Його відвідували понад 500 людей від 4 до 80 років.

Влітку 2022 року російська крилата ракета розбомбила сцену Палацу культури. Дивом, але центральна частина будівлі не зазнала жодного пошкодження ні від самого удару, ні від вибухової хвилі. І у вересні 2023 року заклад відкрив свої двері для відвідувачів, пропрацювавши всього 5 місяців до пожежі, яка поставила крапку в роботі палацу культури. ​​Хоча обстеження пошкодженої ракетним ударом будівлі палацу культури «Корабельний» показало, що вона підлягає відновленню без повного демонтажу, повідомляли раніше у коментарі «МикВісті» в Управлінні капітального будівництва міської ради.

Сцена Палацу культури «Корабельний» у Миколаєві. Фото: управління культури Миколаївської ОВА Сцена Палацу культури «Корабельний» у Миколаєві. Фото: управління культури Миколаївської ОВА

У Міністерстві культури та інформполітики підрахували: за період з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року пошкоджені або зруйновані 37 пам'яток культурної спадщини та 40 об'єктів культурної інфраструктури у Миколаєві.

В Мінкульті не змогли відповісти на інформаційний запит «МикВісті» стосовно суми збитків, які зазнали ці об'єкти у Миколаєві. Але відомо, що на відбудову таких об'єктів по Україні знадобиться приблизно 100 мільярдів доларів. Хоча насправді це все те, що неможливо просто так відновити чи порахувати у квадратних метрах, тоннах бетону, цегли чи скла, сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.

Загалом серед «культурних» об'єктів в Миколаєві найбільше постраждали: Дача Кудрявцева, гімназія Аркаса, будинок Менкіні, історична будівля «Адміралтейства», а будівлю бібліотеки-філії №17 імені Кропивницького — повністю зруйновано.

Будинок Менкіні досі не «законсервували»?

Однією з таких пам'яток архітектури став будинок Менкіні — будівля обласного центру народної творчості, що знаходиться на вулиці Адміральській, навпроти зруйнованого готелю «Інгул». У 2022 році її внесли до державного реєстру памʼяток архітектури. За радянських часів там знаходився будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник, автор гімну Москви Марк Лисянський. З початку повномасштабної війни будівля декілька разів була пошкоджена вибуховою хвилею внаслідок російських ударів. Найбільших руйнувань будинок зазнав у липні 2023 року під час російської ракетної атаки.

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

— Вона є цінністю як пам'ятка, бо там не настільки зовнішні, скільки внутрішні оздоблення, які притаманні для житлових будинків прибуткового типу кінця 19-го — початку 20-го століття, — пояснила у коментарі «МикВісті» керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва Світлана Гладун.

Зараз будівля знаходиться у напівзруйнованому стані. Першочергово там треба виконати протиаварійні роботи та «законсервувати» будівлю, аби не допустити подальших руйнувань та погіршення стану памʼятки, пояснила Світлана Гладун. На це, додала вона, потрібно орієнтовно 13 мільйонів гривень.

Гроші на першочергові протиаварійні роботи погодилася виділити неурядова організація «Агенція стійкості культури» — 30 тисяч доларів (близько 1,2 мільйона гривень).

— Сума не дуже велика, але це дасть змогу зберегти, накрити і зберегти будівлю від подальшого руйнування. Поки ми будемо працювати над пошуком коштів на подальші роботи, на реставрацію і так далі, — додала Світлана Гладун.

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Назвати суму, яка потрібна для повної реставрації історичної памʼятки поки не можуть. Це стане більш зрозуміло лише після розробки проєкту консерваційних робіт, пояснила керівниця відділу охорони культурної спадщини Миколаєва.

— Зараз архітектор, якого запросила «Агенція стійкості культури», працює над проєктом протиаварійних консерваційних робіт. Замовником буде виступати балансоутримувач — КЖЕП «Центральний» (комунальне житлово-експлуатаційне підприємство, — прим.). Коли буде розроблено проєкт, тоді ми зможемо більш конкретно сказати, які роботи будуть проводитись по цій будівлі. Там дуже складний ступінь пошкодження, — сказала Світлана Гладун.

Стан будинку Менкіні після обстрілу, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Від обстрілу до суду: що зараз з Дачею Кудрявцева?

У серпені 2022 року під час чергового обстрілу Миколаєва постраждав один з шести корпусів «Дачі Кудрявцева», яка знаходиться неподалік яхт-клубу. Ця будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення і включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз — Миколаївський суднобудівний завод).

Корпус «Дачі Кудрявцева» після російського удару в серпні 2022 року. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Ще до повномасштабної війни депутати міської ради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Рестро-клаб».

Тоді ж орендар розпочав реставрацію закинутих будівель, але у відділі охорони культурної спадщини міста повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження. А після російського обстрілу у 2022 році власник території демонтував будівлю. Після чого в управлінні культури Миколаївської ОВА повідомили, що не надавали дозволу на демонтаж корпусу.

— Ми таке не погоджували, це не можливо. Управління культури ОВА не погоджувало будь-які роботи з демонтування пошкодженого обʼєкта, — сказала у коментарі «МикВісті» завідувач сектору охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Ольга Скарлат.

Територія, де раніше був корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Водночас обласна прокуратура подала позов до суду, щоб зобов’язати компанію «Рестро Клаб» відновити зруйновану історичну будівлю комплексу «Дача Кудрявцева». А згодом зобов’язав власника відновити цю будівлю власним коштом, повідомили «МикВісті» в Окружній прокуратурі Миколаєва.

Один з постраждалих корпусів «Дачі Кудрявцева», липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

«Миколаївський окружний адміністративний суд погодився з доводами прокурора, що такі дії власника пам’ятки грубо порушили права містян на належне культурне середовище, а також вимоги статей 24 та 27 Закону України «Про охорону культурної спадщини», — пояснили у прокуратурі.

Загалом демонтаж «Дачі Кудрявцева» може обійтися власнику у суму до 7 мільйонів гривень штрафу. Миколаївське районне управління поліції розпочало розслідування з приводу незаконного демонтажу частини історичної пам’ятки. Справу відкрили за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини). Станом на середину червня розслідування триває, повідомили МикВісті у поліції.

Чи відновлять гімназію Аркаса у її автентичному вигляді?

Одним зі зруйнованих об'єктів культурної спадщини, які сьогодні відновлюють, стала історична будівля ліцею імені Миколи Аркаса. Її було зруйновано у листопаді 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в ліцеї впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Процес відбудови гімназії Аркаса у Миколаєві, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Зараз його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Загалом історичну будівлю навчального закладу вибудовуватимуть у три етапи:

Протиаварійні роботи : демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

: демонтаж аварійних конструкцій будівлі. Стабілізаційні роботи : капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття.

: капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття. Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та облаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

Зараз тривають роботи зі стабілізації будівлі та створення простору для влаштування укриття, пояснив у коментарі «МикВісті» фахівець із комунікацій UNOPS Михайло Туряниця.

— Підрядник демонтував структури, що знаходились в аварійному стані, і виконує їхню заміну на нові елементи. Ведуться роботи з капітального ремонту даху та стін, — додав він.

Процес відбудови гімназії Аркаса у Миколаєві, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

В UNOPS уточнили, що не відновлюватимуть декоративні елементи фасаду, принаймні на цьому етапі робіт. Наразі вони ведуть перемовини з урядом Данії щодо можливості фінансування таких робіт.

— Коли стабілізацію буде завершено, будівля буде структурно цілісною, але декоративні елементи фасаду відновлені не будуть. Ми плануємо досягти цієї стадії до кінця року. Паралельно ми ведемо перемовини з урядом Данії щодо виділення додаткових коштів, які дадуть змогу виконати роботи, що не входять до обсягу стабілізації. Це мають бути внутрішні та зовнішні роботи, але наразі ми не можемо підтвердити, чи покриє додатковий бюджет повне відновлення автентичного вигляду будівлі. Ми зробимо оголошення щойно вдасться досягти остаточної згоди, — пояснив Михайло Туряниця.

Процес відбудови гімназії Аркаса у Миколаєві, липень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Попри це в UNOPS називають своєю ціллю відновити оригінальний вигляд фасаду історичної будівлі гімназії Аркаса, яким він був до влучання ракети.

— Хочемо запевнити читачів у тому, що наші роботи виконуються в повній відповідності до проєкту будівлі, тож можливість відновити її оригінальний вигляд зберігається. Це ціль, яку ми поділяємо з міською владою та миколаївцями, — додав він.

Зараз влада не приділяє достатньої уваги відновленню зруйнованих пам'яток культурної спадщини та об'єктів культурної інфраструктури у Миколаєві. ЇЇ фокус спрямований більше на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житла, що цілком логічно як для країни, де триває війна. Тому до цього процесу долучаються міжнародні партнери. Як приклад — Данія, що відновлює історичну будівлю гімназії Аркаса. Однак це все ж скоріше виключення, ніж свідчення налагодженої роботи влади у сфері збереження культурної спадщини під час війни.

Юлія Бойченко, «МикВісті»