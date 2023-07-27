В ноябре прошлого года общественность всколыхнула новость о том, что российские оккупанты уничтожили старинный Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка в Николаевской области, построенный еще в 1852 году.

«НикВесты» посетили Киселевку и пообщались с местными жителями, которые рассказали о том, когда и как разрушен храм.

Киселевка находится на полпути от Николаева до Снегиревки. Село попало под оккупацию в начале марта прошлого года и, по словам местных жителей, было освобождено украинскими войсками уже после 22 марта. Однако еще долго село находилось под обстрелами русской армии, которая заняла позиции в соседней Максимовке, расположенной южнее Херсона. В селе не осталось ни одного уцелевшего здания. Многие местные жители вынуждены были покинуть свой дом и вряд ли вернутся.

У села уже давно не идут боевые действия, но там повсюду, до сих пор разбросаны камни и стекло от разрушенных построек, а воронки от снарядов на дорогах поросли травой. Там не слышно детского смеха, не работает школа, разрушены магазины.

На горизонте виден дым — с одной стороны горит поле, с другой, как рассказывают местные, догорает село Максимовка. Именно это село, откуда россияне год назад били по Киселевке и уничтожили местный католический храм.

Жители Киселевки не назвали точную дату разрушения церкви, отмечая, что это произошло в конце марта прошлого года. По информации же настоятеля прихода святого Иосифа в отца Александра Репина, храм был разрушен 2 мая 2022 года.

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка Николаевской области имел важное значение для местного сообщества с самого его основания. Село, ранее известное как Поляцкое, было основано в 30-х годах XIX века переселенцами из Польши, Литвы и Белоруссии, вынужденными искать новый дом на чужой земле из-за царского указа. Начиная с 1876 года село изменило свое название на Киселевка, возможно, в честь министра государственного имущества Павла Киселева. На тот момент здесь проживало 558 человек, а по состоянию на 2020 год количество жителей превысило 1200.

В 1852 году местная графиня Целестина Панкратьева построила филиальную каменную часовню с титулом Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Этот храм имел выгодное расположение на возвышенности, благодаря чему его можно было хорошо увидеть из разных уголков села. Возле храма расположено действующее кладбище.

Первоначально храм служил духовным потребностям общины, однако в советские времена, с приходом коммунистического режима, храм был закрыт и превращен в состав зерна. Позже там находилась станция ремонта тракторов, которые использовались в колхозе неподалеку. В 1991 году, с восстановлением религиозных свобод после распада Советского Союза, в село прибыли первые священники.

В 1992 году храм был возвращен верующим и начались ремонтные работы. Восстановлением занимались местные жители вместе со священниками. Вместо въездных ворот была установлена металлическая дверь, которая ныне остается только на руинах храма, а также были установлены окна. В 2010 году был произведен капитальный ремонт. Интерьер храма был украшен красивыми иконами, также был установлен орган.

Обстоятельства разрушения храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в селе Киселевка были крайне сложными и болезненными. Жителя села и фермера Сергея Каушана мы встретили возле его дома. Это единственное здание в селе, которое уже фактически отстроено.

Помимо возобновления своего бизнеса, он также помогает местным жителям. Вместе с односельчанами Сергей Каушан ездит в соседнее село Максимовку и помогает спасателям ГСЧС тушить пожары в полях и селе, вызванные взрывами мин, которые после себя покинули россияне.

Сергей Каушан рассказал, что в конце марта храм обстрелял российский танк. Танк выстрелил пять раз, сбив купол с крестом и нанеся значительные повреждения здания храма.

— Заходит оттуда русский танк и начинает бить ко костелу. Я даже видел и считал. Первый раз в нижнюю правую сторону, второй – середина, третий – вверх по центру в стену, четвертый – сбивают купол с крестом, пристрелялись. А потом пятый контрольный ударили оттуда, развернулись и уехали, – рассказывает Сергей Каушан.

65-летняя Мария Кляус, которую мы встретили возле церкви, везла домой в баклажках питьевую воду — водоснабжение в селе отсутствует. Она шутит: «Раньше только мы возили воду домой баклажками, теперь мы как в Николаеве». Как известно, Николаев остался без централизованного питьевого водоснабжения в апреле 2022 года.

Мария Кляус помогала охранять церковь. Она рассказывает, что российский танк бил по храму в середине дня.

— Днем, среди бела дня. Четко по храму. Сначала купол, потом все это летело далеко, к нам во двор даже. Валялись такие кассетные элементы с лентой, и у нас даже в дом залетело, – рассказала Мария Кляус.

Настоятель прихода святого Иосифа в Николаеве отец Александр подчеркивает большое значение храма для села Киселевка и его историческую ценность. Этот храм был первым, построенным в селе, и служил духовным потребностям более трех тысяч верующих. Он стал символом польской деревни, где жили поляки, литовцы и белорусы, которые жили взаимосвязанными и придерживались традиционного семейного общения.

После обстрелов в храме Киселевки было уничтожено почти все. Удалось спасти часть икон. Но главная икона с изображением Девы Марии, висевшая напротив центрального входа в церковь, не уцелела. Орган, находившийся на втором этаже храма, уничтожен. Устояла только одна стена, вокруг которой планируют строить новый храм.

Относительно перспектив восстановления храма отец Александр выразил свою уверенность, что он будет восстановлен. Планы предусматривают оставить заднюю стену уцелевшей от разрушенного здания церкви и на ее основе построить новый храм.

— Я верю, что в этом году будет победа, в следующем году мы планируем вместе с нашими друзьями из Польши восстанавливать. Но он не будет таким, как был раньше. Это невозможно. Прихожане и правительство Польши, к которым мы будем обращаться. Мы планируем заднюю стену, которая не разрушена, оставить. Она будет такой стеной, к которой мы привяжем новый храм. Я хочу бросить. И эти камни, которые есть, потому что они действительно хорошие, мы из них будем строить. Это хороший материал, — рассказал отец Александр Репин, настоятель прихода святого Иосифа в Николаеве.

Текст и фото: Екатерина Середа