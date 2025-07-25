Суд зобов'язав власника відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Корпус «Дачі Кудрявцева» після російського удару в серпні 2022 року. Фото відділу охорони культурної спадщини Миколаєва

Суд зобов’язав компанію «Рестро Клаб» відновити за власний рахунок зруйновану історичну будівлю комплексу «Дача Кудрявцева», де минулого року відкрили новий ресторан з басейном.

Про це «МикВісті» повідомили в Окружній прокуратурі Миколаєва.

Як відомо, прокуратура подала позов до суду, щоб зобов’язати власника відновити історичну будівлю комплексу «Дача Кудрявцева», яку незаконно знесли після ворожого обстрілу будівлі.

«Миколаївський окружний адміністративний суд погодився з доводами прокурора, що такі дії власника пам’ятки грубо порушили права містян на належне культурне середовище, а також вимоги статей 24 та 27 Закону України «Про охорону культурної спадщини», — пояснили у прокуратурі.

Там також додали, що після набрання рішенням законної сили прокуратура забезпечить нагляд за додержанням його виконання.

Як відомо, один з шести корпусів «Дачі Кудрявцева», що знаходиться по вулиці Спортивній, 13 в Миколаєві, постраждав після російського обстрілу у серпні 2022 року. Рік тому стало відомо, що власник території демонтував будівлю. Пізніше в управлінні культури Миколаївської ОВА повідомили «МикВісті», що не надавали дозволу на демонтаж корпусу.

Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева», травень 2024. Фото: «МикВісті» Будівельний майданчик на місці колишнього корпусу історичного комплексу «Дача Кудрявцева», травень 2024. Фото: «МикВісті»

Як повідомляли у поліції, Миколаївське районне управління поліції розпочало досудове розслідування з приводу незаконного демонтажу частини історичної пам’ятки. Справу відкрили за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

Влітку 2024 року на території, де знаходилася історична будівля, почав роботу відпочинковий комплекс з басейном та рестораном «Family Club».

Басейн «Family Club». Фото зі сторінки комплексу в Instagram Басейн «Family Club». Фото зі сторінки комплексу в Instagram

«Дача Кудрявцева» є памʼяткою архітектури місцевого значення, її взяли на державний облік ще 1997 року згідно з розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації. Пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цей комплекс був збудований у 19 столітті як фамільний маєток багатого поміщика, мецената Дмитра Ростиславовича Кудрявцева, проте після революції там розташувався санаторій для працівників Суднобудівного заводу імені 61 комунара (зараз — Миколаївський суднобудівний завод).

У 2021 році депутати Миколаївської міськради передали територію «Дачі Кудрявцева» в оренду для облаштування ресторану компанії «Рестро-клаб», засновниками якої є чоловік та син голови фракції «Пропозиція» у Миколаївській міськраді, голови адміністрації Інгульського району міста Ганни Ременнікової — Валентин та Борис Берестнєви. Як відомо, їхнім родинам також належать ресторани «Daily» та «Daily Sport» у Миколаєві.

У тому ж році орендатор розпочав реставрацію закинутих будівель, однак у відділі охорони культурної спадщини Миколаївської міськради повідомили, що історичний комплекс почали реконструювати без відповідного погодження.