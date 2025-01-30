Депутати міськради включили будівництво індустріального парку до переліку інвестпроєктів Миколаєва

Індустріальний парк, фото: gmk.center

Миколаївська міська рада внесла зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста на 2024-2026 роки, передбачивши будівництво індустріального парку.

Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії у четвер, 30 січня, пишуть «МикВісті».

Новий індустріальний парк планують розмістити в Інгульському районі між Баштанським та Херсонським шосе.

Згідно з проєктом, територія парку площею 190 гектарів буде поділена на три функціональні зони, які включатимуть промислові підприємства, заклади обслуговування та інші об’єкти інфраструктури.

Реклама

Директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко розповіла, що попередньо вже були виділені земельні ділянки для розміщення парку. Наступними етапами стануть розробка проєктно-кошторисної документації та затвердження концепції парку, яку розробила італійська компанія One Works.

— Концепція індустріального парку буде винесена на розгляд сесії, — додала вона.

Згідно з українським законодавством, резиденти індустріальних парків можуть отримати податкові пільги:

• звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування коштів у розвиток підприємства;

• звільнення від ПДВ та мита при ввезенні обладнання;

• можливість отримати місцеві пільги на земельний податок і нерухомість;

• державну підтримку для розвитку інфраструктури парку.

Під час обговорення депутат Олександр Береза запитав, чи відомо, скільки коштів потрібно для проєктно-вишукувальних робіт і яке саме призначення матиме індустріальний парк.

— Чи маємо ми розуміння, яке призначення буде у цього індустріального парку? — запитав він.

Тетяна Шуліченко відповіла, що створення індустріального парку — це стратегічний крок для залучення інвестицій і створення нових робочих місць, незважаючи на безпекові ризики.

— В Україні існує державна програма, що активно впроваджує створення індустріальних парків як один з ключових елементів для розвитку нових робочих місць і залучення інвестицій у розбудову міст. Щодо Миколаєва, то ми не можемо ігнорувати безпекові ризики — дійсно, існують значні загрози, і немає гарантії, що об’єкти на території майбутнього індустріального парку не зазнають пошкоджень. Однак, для реєстрації індустріального парку та розробки проєктно-кошторисної документації потрібно не кілька місяців. Це довготривалий процес, що вимагає підготовки та планування. Якщо ми хочемо створити цей парк, то не можемо чекати, поки обставини зміняться, бо ризикуємо втратити конкурентні переваги. І коли безпекові ризики знизяться, ми можемо пропустити шанс залучити учасників і інвесторів, які будуть готові приєднатися. Що стосується вартості проєктно-кошторисної документації, це питання буде вирішувати управління капітального будівництва, яке також надасть необхідну інформацію для внесення витрат до програми соціально-економічного розвитку, аби, за наявності коштів, ми могли розпочати реалізацію проекту, – розповіла вона.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що створення індустріального парку — це необхідний крок для підвищення конкурентоспроможності міста.

— Насправді, сьогодні у нас немає жодних конкурентних переваг над іншими територіями. Ми про це постійно говоримо, але для того, щоб ці переваги мати, необхідно створити економічні зони у вигляді індустріальних парків. І лише після цього, через зміну законодавства про індустріальні парки, ми зможемо вимагати спеціальних економічних преференцій. Саме з цього питання я сьогодні планую зустріч з організацією Danish Industries. Ми вирішили працювати не тільки з нашого боку, як Миколаївська міська рада, звертаючись до державних органів, а й з боку данського бізнесу, щоб стимулювати державу до прийняття рішень, які б посилювали або лібералізували законодавство в області податків і спеціальних економічних зон, зокрема на територіях, які найбільше постраждали від війни і несуть найбільші ризики, знаходячись поруч з тимчасово окупованими територіями та Російською Федерацією, – сказав мер.

Рішення було підтримано 28 голосами депутатів.

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.

Нещодавно зареєстрований індустріальний парк SUNART планують побудувати у Кривоозерській громаді Первомайського району Миколаївської області.

А в січні 2025 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про плани створення індустріального парку у регіоні.