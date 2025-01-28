У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Проєкт створення індустріального парку. Фото: ip-bt.com

У Миколаєві обговорили створення індустріального парку в Інгульському районі між Баштанським і Херсонським шосе.

Про це йшла мова під час обговорення змін в програмі економічного і соціального розвитку міста у вівторок, 28 січня, на засіданні комісії з питань економічної і інвестиційної політики, пишуть «МикВісті».

Проєкт передбачає проведення проєктно-вишукувальних робіт та експертизи для будівництва нового парку.

Директорка Департаменту економіки Тетяна Шуліченко зазначила, що концепція парку була розроблена за участі міжнародних партнерів, зокрема компанії OneWorks, яка працює в рамках майстер-плану розвитку міста.

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Згідно з проєктом, територія парку площею 190 гектарів буде поділена на три функціональні зони, які включатимуть промислові підприємства, заклади обслуговування та інші об’єкти інфраструктури.

— Концепція цього індустріального парку розроблялася разом з нашими міжнародними партнерами OneWorks, які пропонують це, як один з пілотних проєктів. Зараз змінено законодавство, є багато пільг, яких раніше не було, у тому числі, що стосується податку на землю, податку на прибуток, податку на нерухоме майно. Тому зараз є більш вигідні умови для його створення. Для того, щоб зробити ці всі процедури поетапно і у відповідності до законодавства, ми працюємо над різними документами, які дозволять його включити до реєстру індустріальних парків. Також зараз державною програмою передбачено підтримка індустріальних парків, тобто коли він буде зареєстрований, можна буде подати на розбудову інфраструктури індустріального парку державну субвенцію з цього приводу, – розповіла вона.

Проте питання створення нового індустріального парку викликало сумніви у деяких депутатів. Голова бюджетної комісії, депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко, висловив побоювання щодо доцільності такого проєкту, зазначивши, що попередній досвід створення індустріального парку «Енергія» не виправдав очікувань.

— Чесно кажучи, хотілося б почути, чим цей проєкт буде відрізнятися. Бо тоді нічого не вийшло. Ми маємо бачити чіткий план розвитку, а не просто розраховувати, що в Києві ухвалять якісь рішення,— сказав він.

Депутат Дмитро Січко нагадав про створення такого проєкту в області, зауваживши про можливу конкуренцію між ними.

— Якщо обласна військова адміністрація планує створити один з найбільших індустріальних парків в Миколаївській області, а тепер ми другий парк в місті створюємо, чи ви вивчали питання конкуренції з цими парками? – запитав він.

Тетяна Шуліченко повідомила, що інформацію про можливе створення іншого парку було направлено до ОВА, однак детальний аналіз конкурентних парків ще не проводився через відсутність даних про їхнє розташування.

— Наявність декількох індустріальних парків в місті або в області доволі часта ситуація. Наприклад, у Вінницькій області там 4 індустріальних парки. І згодна, що потрібно розмежувати певні функціональні призначення, щоб розуміти ефективність і дієвість кожного індустріального парку, – відповіла вона.

Член комісії Олександр Береза висловив сумнів щодо привабливості Миколаєва для розміщення індустріальних парків через економічні та безпекові виклики. Він звернув увагу, що наразі в місті не реалізуються великі будівельні проєкти, а також немає об’єктів житлового будівництва, що ускладнює привабливість таких ініціатив.

Однак, за словами Шуліченко, на вільні земельні ділянки в місті є запити від різних підприємців, зокрема від міжнародних партнерів, таких як Датський інноваційний фонд. Проте для того, щоб ці ділянки стали частиною індустріального парку, потрібно пройти реєстрацію, що займе певний час.

— Коли приходять національні партнери, вони питають про земельні ділянки, які можуть використовувати для розміщення своїх підприємств. Такі запити є, – розповідає вона.

Щоб включити земельні ділянки до реєстру індустріальних парків, необхідно підготувати всю документацію та забезпечити діяльність керуючої компанії. Якщо компанія не буде працювати на території парку протягом двох років, ділянку можуть виключити з реєстру, пояснила Тетяна Шуліченко.

— Немає різниці між індустріальними парками, які розташовані в Миколаєві і у Львові. Для того, щоб індустріальні парки були в Миколаєві конкурентно спроможними порівняно з іншими, то перш за все потрібно надати таким територіям, як наша, як Харків, наприклад, додаткові преференції у вигляді або ПДФО, який ми можемо встановлювати в таких територіях, зменшувати, або інші страхування ризиків військових, або ще якісь пільги, які будуть додатковими порівняно з тими, які має вся Україна, – каже вона.

Посадовиця додала, що підприємства, які працюватимуть в індустріальних парках, зможуть отримати податкові пільги, зокрема звільнення від податку на прибуток на період до п’яти років, а також не платити податки на землю та нерухоме майно. Крім того, вони будуть звільнені від митних платежів та ПДВ на обладнання, яке ввозиться в Україну.

Депутат Олександр Береза зазначив, що наразі Миколаїв не може запропонувати особливих умов для підприємців, які б відрізняли його від інших міст.

— Я вважаю, що наразі Миколаїв не може запропонувати особливих умов для індустріальних парків, які б вирізняли наше місто серед інших міст. Для всіх однакові ці умови, – сказав він.

Тетяна Шуліченко додала, що місцеве самоврядування не може надавати додаткові пільги, але це питання потрібно вирішувати на рівні держави.

— Розташування цього парку дає переваги в логістичній сфері, оскільки там є дороги загальнодержавного значення, а також можливості для реконструкції старого аеропорту і розвитку залізничних колій. В рамках концепції OneWorks також пропонується створити додатковий залізничний вузол, що має полегшити логістичні процеси, – додала вона.

Внесення змін до програми соціально-економіного розвитку депутати не підтримали.