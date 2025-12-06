В Агенції розвитку Миколаєва цікавляться у містян, чому їхні райони комфортні. Фото: «МикВісті»

Чи може міський дизайн змінювати наше повсякденне життя — від відчуття безпеки у власному районі до бажання проводити час надворі? Дослідники хочуть отримати відповідь від самих мешканців Миколаєва і тому оголосили опитування про те, які вулиці, двори та громадські простори найбільше впливають на комфорт життя у великих житлових масивах.

Як пише Агенція розвитку Миколаєва, опитування є частиною ширшого дослідження, мета якого — визначити ключові принципи міського дизайну, що формують соціальну якість життя у багатоповерхових районах.

На основі зібраних даних планують підготувати рекомендації для майбутніх проєктів міського середовища, що сприятимуть створенню безпечних, зручних і соціально активних просторів для мешканців.

Зазначається, що опитування триватиме до 8 грудня, його можна пройти за посиланням.

Дослідження проводиться в межах проєкту Improving social values by urban design in large-scale modernistic neighbourhoods за підтримки Шведського інституту. Фокус — на Миколаєві. Партнери ініціативи: Spacescapeта Lietuvos architektų sąjunga.

